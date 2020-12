Legendaarne Kauka baar saab kevadeks taas korda

Kauka baari omanik on võtnud ette töö teha legendaarne baarimaja korda, et sellest saaks hubane ja tänapäevane ajaveetmiskoht. FOTO: Taavi Bergmann

Karksi-Nuia keskmes on viimaste kuude jooksul tähelepanu äratanud omaaegne populaarne Kauka baar. See on saanud värske ilme ja peagi muutuvad sisekujundaja abiga ka ruumid moodsamaks, ent mil moel see tegutsema hakkab, näitab aeg.