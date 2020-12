Probleemiks on ka see, et romud hõivavad paljud parkimiskohad ja selle tõttu jääb näiteks lumekoristus poolikuks või ei saa inimesed autosid parkida. Inimesed on kimpus olnud ka sellega, et kinkides või müües auto hangeldajale, kes lubab registris asjad korda ajada, jääb sõiduk ikkagi endise omaniku nimele. Sellisel juhul vastutab too ka trahvide eest.