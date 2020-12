Päästeamet tuletab meelde, et veekogu jääle tasub minna alles siis, kui selle paksus on vähemalt kümme sentimeetrit. Jääle minnes peavad kaasas olema ohutusvahendid ka siis, kui jää on kümme sentimeetrit paks, sest ühe veekogu piires võivad jääolud tugevalt erineda. Mida kiirevoolulisem veekogu, seda ebaühtlasem on jää.