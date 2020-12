Kooliõpilased on pidanud juba teist õppeaastat järjest kohanema täiesti uute õppimistingimustega. Terve kevad tuli neil veeta kodus ja ka nüüd on hulk koole lapsed koju saatnud või seda sammu kaalumas. Valitsust nõustava teadusnõukoja liige Peep Talving andis teada, et tema suunaks hiljemalt esmaspäevast Ida-Virumaa, Harjumaa ja Tartumaa põhikoolid distantsõppele.