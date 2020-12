Karksi-Nuia motomeeste hooaeg oli keeruline, ent tulemuslik

"Motomeeste tänavuse võistluskalendri lõi koroonaviirus korralikult uppi. Kuni suve keskpaigani said nad ennast praadida ja oodata võistlusärevuses, mis ja kuidas üldse toimuma hakkab," nentis Karksi Racing Teami liige Taavi Purtsak ning rääkis, et kui tavaliselt on klubi sõitjad ikka ka Lätist karikatega koju tulnud, siis tänavuste keeldude tõttu läksid paljud sealsed karikad jagamisele vaid rahvuskaaslaste vahel. "Ent hoolimata sellest, et hooaeg oli lühike ja meil oli vähem mehi stardijoonel, saime karikariiulile kena täienduse."