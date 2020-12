Jah, selles on EKRE-l õigus, et aborti ta keelustada ei kavatse. Ta ei saaks seda praeguste seaduste juures kuidagi teha ja selline samm oleks lihtsalt üks nael erakonna kirstus. Raseduse katkestamine on erakordselt raske, valus ja vältimatutest oludest mõjutatud samm ning loodan südamest, et selle viimase väljapääsu äravõtmine meie ühiskonnas läbi ei läheks. Kõik, mida EKRE teha saab, on selle sammu tegijaid häbimärgistada ja läbi lillede mõnitada. Maksumaksja raha eest.