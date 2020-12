Käärkambri remondil vajusid ehitajad läbi põranda ja leidsid münte

Käärkambri remont oli osaühingus Ajataju tegutseva Kerttu Küünarpuu sõnutsi restauraatoritele põnev töö. "Põranda vahetust meil esialgu plaanis ei olnud, aga kuna me redeliga läbi vajusime, siis tuli ka see ette võtta," pajatas ta. Välja tuli vahetada ka kandvad põrandatalad.

Vana seinakapi taastamisel aga leiti kõikvõimaliku prahi hulgast hulga münte, millest vanim pärineb 17. sajandist. Ajahambast puretud raha puhastamiseks kasutati ketšupit, mis on Kerttu Küünarpuu sõnutsi hea ja leebe vahend. Näiteks Coca-Cola oleks liiga karm ja võib ka pudedat metalli ennast söövitada. Seinakapi kohta ütles Kerttu Küünarpuu, et sellel on mõnus barokne iseloom.