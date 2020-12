Viirused laastasid vabadussõjas Eesti sõdurite ridu

Viljandi muuseumi direktor Jaak Pihlak on põhjalikult uurinud just 1918.–1920. aastani väldanud Eesti vabadussõda ning on veendunud, et toonased haigused olid märksa laastavamad kui praegune koroonaviirus. Pihlaku andmetel jättis elu vähemalt kolmandik langenutest Hispaania gripi või tüüfuse ehk tähnilise soetõve tõttu. Ametliku statistika järgi vandus vabadussõja jooksul haigustele alla 1388 Eesti sõdurit, lahingus ja haavadesse suri 2060 meest.