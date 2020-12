Parafiinist uisuväljak on Võhmat pikki aastaid teeninud

Euroopa Liidust saadud projektirahade abil väljaku loonud Võhma küünlavabrikant Peter Wüthrich sõnas, et koroonaviiruse tõttu on nad tänavu tegutsenud varasemast märksa tagasihoidlikumalt ning käijaid on olnud napimalt. "Kevadel olime sunnitud väljaku kinni panema ja see jäi suletuks ka suveks. Sügisel avasime taas, aga gruppe on siiski olnud vähem kui varasematel aastatel, sest meie küünlavabrikut külastatakse palju vähem. Kõik broneeringud ütlesime nüüd ka selleks aastaks ära. Uisuväljak on avatud vaid kohalikele või möödasõitjatele, kes paika satuvad lahtiolekupäevadel neljapäevast pühapäevani. Midagi ei ole teha, aasta on teistsugune kui muidu," rääkis Peter Wütrich.