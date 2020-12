Kuusepuu ja saan on populaarsed pildistamiskohad

Mulgi vallahoolduse juhataja Urmas Suurpuu ütles, et see kõik sündis koostöös aktsiaseltsiga Iivakivi ja kultuurikeskuse rahvaga. "Päris saani ei tahtnud lõhkujate kartuses sinna panna, seepärast imiteerisime seda metallist tehtuga," pajatas ta.

"Pildistajaid on saanil olnud juba päris palju. Eriti, siis kui vahepeal oli veidi lund maas. Loodame, et tuleb taas lund, siis näib see kõik tuledesäras veel palju ilusam," kõneles Urmas Suurpuu.