Ööpäevaga lisandus 561 positiivset proovi, neist Viljandimaale 11

Viljandimaale lisandunud juhtumite puhule anti terviseameti teatel viirus neljal juhul edasi läbi perekondliku kontakti, ühel juhul läbi tuttava ning ühel juhul õppeasutuses.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid proovitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 312 inimesel. Harjumaa uutest juhtumitest 205 on Tallinnas. Ida-Virumaale lisandus 113 ning Tartumaale 40 uut positiivset. Lääne-Virumaale lisandus 13 uut nakatunut, Raplamaale 11. Pärnu- ja Võrumaale lisandus 10 uut nakatunut. Põlvamaale lisandus üheksa uut nakatunut. Jõgevamaale lisandus kuus ning Järvamaale viis uut nakatunut. Lääne- ja Saaremaale tuli juurde, Valgamaale kolm ja Hiiumaale kaks uut juhtumit. Kaheksa positiivse proovitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 385,64 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud proovide koguarvust 7,2 protsenti. Terviseameti jälgimisel on ligi 30 000 inimest. 3. ja 4. detsembril Tartumaale lisandunud 19 juhul nakatuti perekonnas, viiel juhul nakatuti õppeasutuses ja ühel juhul töökohal. Põlvamaale lisandunud 11 juhul nakatuti hooldekodus ja kahel juhul on nakatumine perekondliku seosega. Jõgevamaale laekunud juhtumite puhul oli kuuel juhul tegemist nakatumisega hooldekodus ning ühel juhul anti viirus edasi peresiseselt. Võrumaale lisandunud juhtumite puhul anti kolmel juhul viirus edasi peresiseselt, kahel juhul õppeasutuses, ühel juhul sõpruskonnas ning ühel juhul töökohas. Valgamaale lisandunud juhtumite puhul toodi viirus ühel juhul sisse välismaalt ja ühel juhul nakatuti töökohas.

Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üle 6100 inimest, kellest 785 on nakatunud (nakatunute number sisaldab ka põhja regionaalosakonna jälgitavaid). Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on 22 aktiivset kollet. Kõige enam on õppeasutuse ja töökoha koldeid.

Haiglaravi vajab Eestis 239 inimest. 5. detsembri hommikuse seisuga viibib haiglas 239 COVID-19 patsienti, juhitaval hingamisel on 12 patsienti. Koju saadeti 10 inimest ning viis inimest viidi üle teise haiglasse, üks inimene viidi üle mitte-COVID-19 osakonda. Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati 31 (kolm juhtumit on avatud tagantjärgi kuupäevadega).

Ööpäeva jooksul suri üks koroonaviirusega nakatunud inimene – 78-aastane mees. Kokku on Eestis surnud 126 koroonaviirusega nakatunud inimest. Tänaseks on haiglates lõpetatud 864 COVID-19 haigusjuhtumit 845 inimesega.

5. detsembri seisuga on tervenenud 8 641 inimest. Neist 6616 inimese (76,6 protsenti) haigusjuhtum on lõpetatud, 2025 inimese (23,4 protsenti) puhul on positiivsest proovist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.