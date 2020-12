Mingis mõttes on need talvised istumised täis rutiini ja enesekordamist. Samas on neis midagi kindlat ja turvalist. Midagi, mis annab jõudu, et tulevikku vaadates ikka teele püsima jääda. Saun, ema valmistatud maailma parimad hapukapsad, kõrgendatud meeleolus naabrimehe kehastatav jõuluvana, piinlikud luuletused ning Karavani ammu pähe kulunud jõululaulud. See on päev, kui kõigil on nägu naerul ja muremõtteid melu mürgitama ei lubata.