Ühisküpsetamine täitis köögi elevuse ja magusa lõhnaga

Kodutütarde rühma juhi Ly Sova sõnul on kodutütred varasematel aastatel iseseisvalt Päikesekillu perekeskuses hooldekodudele piparkooke küpsetanud ja need ka kohale viinud, kuid et nüüd Singel Kodu neid kutsus, tulid noored hea meelega sinna küpsetama. Kodutütred jõudsid Paala tee 7 majja piparkoogiteole, kui esimesed plaaditäied ahjus juba küpsesid.

Tegevusjuhendaja Kaie Kasak ütles, et erinevalt eelmisest aastast, kui taigen saadi päevakeskusest, tehti see tänavu ise. "Prooviküpsetamine näitas, et retsept on hea, võime selle järgi taigna teha."