Paar mõtet siiski on, mida tulevikus kaunil Kondase sillal jalutades mõlgutada. Esimene neist on see, et ka head asja üllal eesmärgil tuleks teha väga täpselt, eriti kui küsimuse all on rahajagamine ning eriti kui jagatakse seda va maksumaksja raha. Loomulikult lõikame kõik teinekord veidi nurki ja pigistame teatud asjade suhtes silma kinni, aga kõnealune summa on tegelikult päris suur. Häälte kogujad tunnevad ennast praegu ilmselt niigi halvasti ja vaatavad tulevikus kõik kuupäevad, allkirjad ja nimed luubiga üle, nii et neil pole mõtet pikemalt peatuda. Tunnistas ju valdki, et juhised neile anti suusõnal. Ikka juhtub.