Kui nüüd küsida eelnimetatud valdkondades töötavate inimeste arvamust, tuleks vastuseks kiire ja ühehäälne «Kõik on väga halvasti, enam hullemaks minna ei saa». Eesti kirjanike raamatuid antakse välja suuresti kultuurkapitali heldusest ja armust, kirjanike honorar on naeruväärselt väike, inimesed isegi ei tea, kus nende linnas kunstigaleriid asuvad ... Nüüd on kõigele lisaks epideemia ja majanduskriis.