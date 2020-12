Toidupank aitab toiduabiga inimesi, kes on ühel või teisel põhjusel sattunud toimetulekuraskustesse. FOTO: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Koroonakriisist tingitud töötuse kasv on Eestis märkimisväärselt suurendanud toiduabi vajajate hulka. Kuigi enim annetatakse pika säilivusajaga tooteid, tuntakse jõulude eel puudust just maiustustest ja lihakonservidest.

Eesti toidupanga projekti- ja kommunikatsioonijuht Liina Peäske ütles pressiteate vahendusel, et nii ettevõtted kui inimesed annetavad enamasti pikalt säilivaid tooteid: kuivaineid, pudruhelbeid, makarone ja purgisuppe.

«Need on kõik väga tänuväärsed ning vajalikud annetused. Enim on toidupakkides puudus aga lihakonservidest, toiduõlist ning eriti magusatest toodetest nagu moosid, suhkur, kommid ja küpsised,» lausus ta. «Magusad tooted rõõmustavad just meie kõige pisemaid abivajajaid, sest puuduses elavatele lastega peredele käib maiustuste ostmine üle jõu.»

Toidupanga talvine toidukogumiskampaania on 11. ja 12. detsembril Eesti suuremates kauplustes, kus kõigil on võimalik anda oma panus, et puudust kannavatatel peredel, üksikvanematel ning lihtsalt raskustesse sattunud inimestel oleks jõulude ajal midagi lauale panna.

Koroonakriisiga on ka abivajajate hulk hüppeliselt kasvanud. Toidupanga projekti- ja kommunikatsioonijuht rõhutas, et sotsiaalsete kontaktide minimeerimise vajadust arvestades on võimalik teha toidupangale rahaline annetus või annetada toitu Barbora ja Coopi e-poes.

«Rahaline tugi on hästi tervitatav, sest tänu laiale kontaktvõrgustikule on toidupangal võimalik hulgihinnaga soetada suurem kogus vajalikke toiduained ja seetõttu jõuda sama raha eest rohkemate abivajajateni,» ütles Päeske.

Ta märkis, et head saab teha ka teistmoodi, tulles detsembris toidupanga vabatahtlikuks ning aidates sealset meeskonda info jagamise, annetuste vastuvõtmise ning toodete sortimise ja komplekteerimisega.

«Toidu komplekteerimine käib enamasti tootekategooriate järgi. Nädalase toiduabi paki paneme kokku, lähtudes inimeste arvust peres ja laos olevast kaubast nii, et kõik abisaajad saaksid sarnase sisuga pakid,» rääkis Päeske. «Et anname seda, mida parasjagu on, võib abipaki sisu nädalast nädalasse ka veidi muutuda. Kui laoseis on tühi, saame pakkuda kesisema toiduabipaki ning kui on parem seis, siis on ka koti sisu rikkalikum.»

Igas kotis on nii annetatud (parim enne tüüpi) kui ka päästetud (kõlblik kuni tüüpi piima- ja lihatooted ning juur- ja puuviljad) toiduaineid. Ühte abikotti läheb keskmiselt 8–10 erinevat toodet.