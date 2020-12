Nagu ütles «Sõnause» projektijuht Ede Tamkivi, näitab pakutud sõnade hulk, et inimesed armastavad eesti keelt ning tahavad, et see aja ja eluga kaasas käiks. «See oli ka üks põhjus, miks me Vabamuga «Sõnause» taaskorraldamise ette võtsime – et näidata, et kõik koos saame luua keele, mida räägime,» lausus ta.