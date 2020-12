Tavaliselt haarab inimesi enne jõule hullus: üritusi on rohkem, kui neil osaleda jõuab, joostakse ringi, et osta kingitusi, ning süüakse liiga palju.

Rääkimata sellest, et jõulud on laastavad rahakotile, need on laastavad ka tervisele. Võib-olla on need sellises vormis laastavad isegi vaimsele tervisele.