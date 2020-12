Katuseraha jagamine põhjustab alati elevust, aga ka paksu verd, solvumist ja lõputuid arutlusi selle üle, kui mõistlik see süsteem on. Ideaalses maailmas on poliitik Toompeale jõudnud siirast soovist riiki teenida ja seega läheb ka raha enamasti sinna, kus seda on hädasti vaja. Ei jõua kõigi kurtjate hääled Toompeale, aga sinna mäkke rühkinud inimesed kannavad oma kodukanti endaga kaasas.