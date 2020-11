Mängukava järgi oli detsembris plaanis näidata Marika Palmi lastelavastust «Tuul kuu pealt» ja ühel korral Oleg Titovi «Tuhkatriinut». Ugala juht Garmen Tabor ütles, et eelkõige on need lavastused mõeldud noortele vaatajatele: lasteaia- ja koolilastele, kes etendusi suurte rühmadena jõulukuul vaatama tuuakse. «Tullakse nii Viljandimaalt kui ka kaugemalt. Väga palju tulijaid oleks olnud Tallinnast, kus on omad piirangud. See on meid kõvasti mõjutanud, sest järjest on broneeringud ära kukkunud,» kõneles Tabor.