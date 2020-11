«Lipugambiit» ehk Tütarlapsest sirgub geenius

Anya Taylor-Joy on napisõnalise, salapärase ja kauni Beth Harmoni rolli suurepärane valik. Roll nõuab oskust pilgu ja näoilmega näidelda ning see tuleb tal hästi välja. FOTO: Netflix

Kiidusõnad tulevad eestlastel nii raskelt, nagu peaks nende eest peale maksma. Kuigi Netflixi uus, maailma vallutanud sari «Lipugambiit» («The Queen’s Gambit») meeldis mulle tohutult, ei oskagi ma sellest kirjutamiseks leida õiget nurka. Tahaks öelda, et see on täiuselähedane sari ja kõik, kes seda ei vaata, teevad endale karuteene, aga sellest jääb veidi napiks.