Reede, 4. detsember

Pärimusmuusika aidas kell 19 Daniel Erdmanni Velvet Revolution. See on saksa saksofonisti ja helilooja Daniel Erdmanni eriline loominguline kooslus, mille osalised on prantsuse viiulivirtuoos Thèo Ceccaldi ja inglise vibrafonist Jim Hart. Trio erikülalisena on muusikasse kaasatud nimekas kitarrist Jaak Sooäär. Tasuja puiestee 6, Viljandi.