Männimäel hakkas tee sees vett tulema

Viljandi Veevärk andis oma kodulehel teada, et majades Riia maantee 26, 26a, 28, 28a, 30, 32, 32a, 34, Männimäe tee 27 ja Lennuki tänav 3 kaob veeühendus pühapäeva õhtul kella 22.30-st kuni esmaspäeval kell 16-ni. Ajutiselt taastatakse veevarustust esmaspäeva hommikul kella 6.30-st kuni 8-ni.

Riia maantee 32 ja 32a kinnistutelt läbiminev puhta vee magistraaltrass on üle 30 aasta vana. Paar aastat tagasi purunes see Mängupesa lasteaia sajuveetrassi ehituse ajal korduvalt. Sajuveetrassi ehitajate hinnangul on suurt osa Männimäe elurajooni puhta veega varustav toru äärmiselt halvas seisus.