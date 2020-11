Eilsel maski vastaste meeleavaldusel Tallinnas käidi välja terve hulk «toredaid» mõtteid. Näiteks võis huvitunud kuulaja (loomulikult ohutult veebist vaadatava otseülekande abil) oma teadmiste pagasisse lisada sellised infokillud, et viirused inimeselt inimesele ei nakka ja piisknakkuse tõkestamise meetodina on mask täiesti kasutu. Ning muidugi ei jäänud mainimata kurikuulus kloordioksiidi lahus, mis on vahest rohkem tuntud MMS-i nime all.