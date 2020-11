Pruun värv terviseameti koroonakaardil muutub Mulgi valla koha peal järjest tumedamaks. Mida tumedam see on, seda rohkem on vallas avastatud nakatunuid. Vallavanem Imre Jugomäele oli reede ennelõunal teada, et 18. novembrist hakkas haigestunute hulk kerkima ning pühapäevaks oli vallas üheksa haigestunut. Lõppev nädal tõi neid kindlasti juurde ning haigestunute tõttu tuli Karksi-Nuia Kitzbergi gümnaasiumis saata koduõppele üheksas ja kaheteistkümnes klass.