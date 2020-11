Näiteks tuleks endalt küsida, kas sellise summa võitmine tähendaks, et esitaksid tööandjale lahkumisavalduse. Kui jah, siis tuleks töökohavahetust kaaluda ka ilma lotovõiduta. Selline mõte oleks ju märk, et su töö ei sobi sulle ja pikas perspektiivis oleks võit seegi, kui sellest stressist lahti saaks. Kui aga sellele küsimusele tuleb kiire vastus, et töötaksid kindlasti oma kohal edasi, siis palju õnne: suur õnn on, kui siin maailmas on leitud õige koht.