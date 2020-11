Tulevik tegi ühe hooaja sees kaks täiesti erinevat hooaega

2011. aastal taasiseseisvunud ja 2015. aastal uuesti meistriliigasse jõudnud Tulevikule oli see sestpeale viies hooaeg Eesti kõrgeimas liigas, sealhulgas neljas järjestikune. Mis andis tulemuseks selle perioodi parima koha lõpptabelis ja punktirekordi. Viimati mainitu teeb eriti imetlusväärseks asjaolu, et see saavutati koroonakarantiini tõttu kaheksa vähem peetud mänguga.