Uudised sellest, et noored teevad midagi mõõdukalt seadusevastast, aga põnevat, ohustavad sellega peamiselt iseennast ja eiravad kehtestatud reegleid, on tegelikult võrdväärne teatega, et täna hommikul tõusis päike. Noored on noored, see aga muidugi ei tähenda, et nende ulakuste peale tuleks muheldes silm kinni pigistada.