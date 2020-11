Karksi-Nuiast on välja kasvanud hulk tunnustatud Eesti auto- ja motosportlasi. Karksi-Nuia lähedal asuv Ainja krossirada on ka Eesti külgvankrite esinumbri Kert Variku kodurada.

Karksi-Nuia on tuntud Viljandimaa moto-Mekana juba ammu ning sealt kandist on välja kasvanud edukaid auto- ja motosportlasi. Nüüd valmib Karksi-Nuia endistest motolegendidest ja praegustest põristajatest film "Porised prillid ehk Mootorisport Karksi-Nuia moodi", mille režissöör on Eesti ühe vaadatuima linateose "Ott Tänak – The Movie" autor Tarvo Mölder.