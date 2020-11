Kaasava eelarve võitis Jakobsoni kooli jalakäijate ala idee

Portaalis volis.ee oli võiduidee saanud 222 häält. Teisel kohal on 100 häälega Leola tänava kõnnitee korrastamine alates Turu tänavast kuni Vaksali tänavani. Kolmandal kohal on 51 häälega Lossimägede teeradade korda tegemine.

Võiduidee kirjelduses seisab, et Jakobsoni kooli majaesine liiklussõlm on kooli töötajatele, lapsevanematele ja linnarahvale olnud probleemiks juba aastaid. Parkla vastas oleva Riia maantee ja Puidu tänava ristmiku ehitustööd mullu suvel leevendasid muret vaid osaliselt ning nüüd tahetakse koolimaja ette haljasalale rajada jalakäijate ala. Haljasalalt tuleks eemaldada osa puid ja hekk ning rajada kõnniteeplaatidega sillutis. Jalakäijate ala peaks olema valgustatud ja pinkidega, et seal oleks võimalik mugavalt ja turvaliselt oodata.