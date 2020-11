Mask on kohustuslik, palju tegevusi piiratud

Maskikohustus tähendab, et maski peab kandma kaupluses, postkontoris ja teistes teeninduskohtades, kultuuriasutustes ning bussis ja rongis. Nina ja suud ei pea katma või maski kandma need inimesed, kellele see on meditsiiniliselt vastunäidustatud, ning alla 12-aastased lapsed. Samuti ei tule maski kanda juhul, kui on tagatud piisav distants, ja muudel põhjendatud juhtudel. Maski peab kandma täiendusõppel ja -koolitusel. Maski kandmist kontrollib terviseametiga koostöös kohalik korrakaitseüksus. Lisaks eraldab valitsus miljoni selleks, et tagada maskid väiksema sissetulekuga inimestele. Kuidas maskid nendeni toimetatakse, on täpsustamisel.