Viljandi piirist paar-kolm kilomeetrit Imavere poole põrkas reede õhtul kokku viis autot. Viga sai neli inimest ja üks neist on haiglas raskes seisus. Täpselt samas kohas on aja jooksul olnud hulk õnnetusi ja 14 aasta jooksul on seal hukkunud kolm inimest.