Ühistranspordikeskus tahab luua Viljandisse uude bussiliinivõrgu

Viljandimaa ühistranspordikeskuse juhataja Kaupo Kase ütles, et kevadel alanud ja novembri alguses lõppenud uuringuga vaadeldi, milline peaks busside liikumine olema Viljandi linnas ja selle lähiümbruses. "Töötasime välja uue Viljandi linna liinivõrgu ettepaneku, mille põhiline idee on selles, et Viljandi kesklinnas saavad bussid omavahel kokku ja inimestel on mugav ümber istuda," lausus Kase.

Uuringus kasutati majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt saaduid andmeid selle kohta, kuidas inimesed liiguvad oma töö- ja elukoha vahel. "Saime teada, millised on täna inimeste põhilised liikumissuunad, selleks kasutasime ka olemasoleva bussivõrgu andmeid," lisas Kase.

Kase sõnul ongi kõige tähtsam muudatus see, et Viljandi kesklinnas peab bussidel olema miniterminal, kus erinevatelt suundadelt tulevad bussid omavahel kokku saavad. "Joonisel panime selle teoreetilise punkti Savi tänavale. Probleemiks on täna see, et Viljandi linna lähedal sõitvatel liinidel 2–10 on väga palju erisusi. Näiteks bussiliinil number 9 on palju erinevaid trajektoore. Mõnikord läheb see läbi Peetrimõisa, raudteejaama, mõnikord läheb see Männimäele.

Kase selgitas, et nii ongi eesmärgiks bussidele põhiliinide tekitamine. "Üks selline oleks Viiratsi-Männimäe, mis sõidab terve päeva ühe vältega. Teine tähtis ühendus oleks Männimäe-Paalalinn. Buss sõidaks läbi kesklinna kindla vältega. Sinna ümber aga looksime lühemaid liine, näiteks läheb see Peetrimõisa ja Viljandi järve äärde. Samaviisi tekiks lühema otsa buss, mis sõidaks Peetrimõisa ja Kantreküla vahel. Neid lühemaid suundi saaks vajadusel muuta, kuid põhiliinid jääksid kogu aeg samaks," selgitas Kase.

Uut liinivõrku kavandades võeti arvesse ka see, et kesklinna tuleb Viljandi haigla ja järve äärde võib tulla spaa. "Võib tunduda, et siis ei peagi enam bussid haiglasse käima. Aga bussid peavad kindlasti Jämejalal edasi käima, seal toimetab täna Viljandi haigla ja seda arendatakse edasi. Näiteks leidisme uuringus, et Jämejalale tuleb tekitada kindlasti busside ümberpööramiskoht."

Kase ütles, et kui uus mudel kasutusele võetaks, tooks see ka rahalist kasu. "Matemaatika näitab, et kui teha bussidele üks kohtumispaik, on meil võimalik raha kokku hoida, sest liinikilomeetrid väheneks. Arvutuste kohaselt saaks aastas kokku hoida 30000–40000 liinikilomeetrit ehk sama palju eurosid aastas."

Teine suur küsimuskoht on rahastus, mis samuti piirab uue süsteemi kasutusele võtmist. "Kui me uue liinivõrgu välja joonistasime, tekkis väga palju lühikesi liine juurde Viljandi linna sisse. Kui aga tegemist on omavalituse piires sõitva liiniga, peab selle kinni maksma kohalik omavalitsus. Samas näitab ju statistika, et hommikul tulevad Viljandi maakonna inimesed Viljandi linna tööle, kooli ja huviringidesse ning lähevad õhtul tagasi koju. Hetkel maksab linn ainult liini number 7 eest," rääkis Kase.

Kase selgitas lähemalt, et tänane riiklik ühistranspordi rahastuse mudel ei arvesta reisijate tausta ega liikumisvajadusega, vaid käsitleb üksnes liini paiknemist ruumis. "Vaatamata bussireisijate vajadustele, liikumiste eesmärkidele ning elukohtadele peab veoteenuse eest tasuma kohalik omavalitsus juhul, kui liin ei kvalifitseeru maakonnaliiniks. Viljandi linnale tähendab maakonna elanike igapäevane Viljandi linnas tööl käimine ja teenuste tarbimine transpordisüsteemi tõrgeteta toimimiseks valdavalt kulu," rääkis Kase. "Võiks olla nii, et riigi dotatsiooni – 3,1 miljonit, mis antakse Viljandimaale – puhul saame maakonnas ise otsustada, kas me siis maksame linnasisesed liinid kinni või mitte."

Lisaks muule sai uuringus jätta ka kommentaare. Kase sõnul olid seal enamik reisijate poolt välja toodud muredest teada ka varasemalt. "Oleme kõik kommentaarid läbi töötanud ja kindlasti on asju, mida saame kiiresti paremaks teha."

Lisaks tegid uuringus osalejaid mitmeid uusi ettepanekuid. Näiteks kirjutati, et hommiku poole ei pea buss number 9 nii tihedalt Viiratsis käima, kuna liikuvus on tööpäeviti sel ajavahemikul väga väike. Samas tehti ka ettepanek, et buss number 2 võiks õhtuti sõita kauem. Taolisi väikseimaid muudatusi viiakse Kase sõnul sisse jooksvalt.

Kase lisas, et ettepaneku uuest bussiliinivõrgust peavad veel läbi töötama linnaplaneerijad ja liiklusspetsialistid. "Loodan, et koostöös nendega leiame linnas selle koha, kuhu linnas sõitvate busside terminal ehitada," lausus ta.