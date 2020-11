Viljandi vald võttis vastu koroonaviirusest tingitud piirangud

Viljandi vallavalitsuse avalike suhete juhi Raivo Loti saadetud pressiteates on kirjas, et vallal lasub asutuste pidajana kohustus koroonaviiruse leviku tingimustes riske maandada. Huvitegevust ei ole võimalik korraldada hajutatult ja seetõttu on oht, et koroonaviiruse levik suureneb. "Kõik vastuvõetud meetmed on selleks, et lasteaiad ja koolid saaksid jätkuvalt avatud olla," selgitatakse teates.