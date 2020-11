Ainult et ... Mis on isadel relvadega pistmist? Me ei ela enam kiviajal, mil perepeal pidi tõhus nui nurgas seisma, et sellega saaks vajaduse korral sissetungivale naabrile, neandertallasele või mõõkhambulisele tiigrile vastu kuppu koputada. Me ei ela ka pimedal keskajal, kui ümber küla luusisid röövlisalgad ning iga isa pidi olema valmis lapsi ja naist pussi ja hanguga kaitsma. Meil pole õnneks sõda, mis mehi rindele isamaa ja emakeele eest võitlema sunniks. Selle viimase eest seisab teiste hulgas hea meie kaitsevägi. Suur kummardus talle. Aga isadepäevaga on tal umbes sama palju ühist kui mardipäeva või nelipühiga.