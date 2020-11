Kendrik Lamar, hästi väike ettevõtja Mõtlen sellest, et kuidas nad nüüd selle Viljandi Tartu tänava teistpidi ühesuunaliseks tegid, ja et kas sellest ka mingit kasu on. Pole ju vahet, mis pidi nad sealt läbi vuhisevad. Kui oleks minu teha, teeksin hoopis Tartu maantee ühesuunaliseks – niimoodi, et Tartust saab ainult siiapoole sõita. Siis ei läheks keegi Viljandist Lõunakeskusesse jõulukaupa ja muud nodi ostma ning keegi neist, kes Tartust siia tulevad, ei saaks enam siit tagasi minna. Siis ei jookseks Viljandi inimestest tühjaks ja ka ettevõtja käsi hakkaks paremini käima. FOTO: Erakogu