Kui me ükspäev Pihlaku-poisiga neid viiruseasju arutasime, avaldas ta arvamust, et võrreldes vabadussõjaga pole praegu midagi keerulist. Suur oli aga mehikese üllatus, kui hakkasin talle vastu vaidlema. Jah, vabadussõda polnud mingi morsipidu, aga seal oli siiski konkreetne vastane, kelle võisid saabli otsa torgata. See koroona on arg ja salalik ning võib ronida sulle naha vahele, nii et sa ei saa mõhkugi aru. Õnneks on kujud selle vastiku viiruse vastu laias laastus immuunsed olnud, minu teada on Eestis seni nakatunud vaid Tauno Kangro tehtud. Ses mõttes on Jaak Joala kuju tegijad vähemalt autori valikuga pihta pannud.