Glamuurne filmifestival dressides mehe elutoas

Lõpusirget võttev aasta pole olnud meelelahutusmaailmale just meelakkumine. Hulk nimekaid kultuuriüritusi on ära jäänud ning need, mis publikuõiguse välja võidelnud, peavad tegelema rahva hajutamise, kaitsemaskide ja desopudelitega. Kui vähegi kannatab, proovitakse oma tegemised kolida internetiavarustesse. Ei ole erand ka pikkade traditsioonidega Pimedate Ööde filmifestival.