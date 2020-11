Eelmise nädala algul selgus, et Saksamaa käsipallikoondises oli koroonapositiivne, ning et Eesti koondislased jäid seetõttu eneseisolatsiooni, lükati Viljandi HC ja Põlva Serviti mäng eelmiselt kolmapäevalt selle nädala pühapäevaks.

Meeste meistriliigat, mis on tänavu osaliselt ühendatuna Balti liigaga, juhib praegu täisedu, 12 punktiga Serviti. Kehral ja Viljandil on kaheksa ning esikolmikust ühe kohtumise enam pidanud SK Tapa / N. R. Energyl neli punkti. Tallinn on nelja kohtumisega kogunud kaks punkti ja Raasiku/Mistra on seni saanud viis kaotust.