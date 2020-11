Kui auto eest makstakse vähemalt erisoodustusmaksu, siis hoopis hullem on ministeeriumi töötajate oma pere heaks tööle panemine. On mõistetav, et üksinda kuut last kasvatav minister vajab logistika ja muude asjadega abijõudu, aga selle palkamiseks peaks 5662-eurone töötasu, millele lisanduvad muud sissetulekud, täiesti piisav olema. Paljud nii-öelda lihtinimestest lapsevanemad on hoopis raskemas olukorras. Küsimus ei ole siin ei lastes ega selles, kas Mailis Reps on tubli ema. Minister ei tohi enda ja riigi rahakotti sassi ajada ning paluda autojuhilt isiklikke teeneid, mis tollele on tegelikult töökorraldused.