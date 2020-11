Neljapäeval, 19. novembril kogunevad Kärstna mõisas Viljandi valla haridusasutuste juhid, et arutleda juhiks olemise tähenduse üle ja seada arengusihte.

Valla haridusspetsialist Urmo Reitav ütles Sakalale, et nii saab alguse haridusasutuste arenguprogramm, mis vähemasti kord kuus peetava arengupäevaga kestab järgmise aasta juunini.

Viljandi vallas tegutseb 11 lasteaeda, üheksa üldhariduskooli ning üks eralasteaed-põhikool ja riigikool erivajadustega õppijatele. Reitavi sõnul on arengupäevale oodata veerandsaja juhi ringis ning nende hulka on arvatud nii direktorid kui õppejuhid.

Nagu seisab vallavalitsuse pressiteates, käivitab vald arenguprogrammi oma lasteaedade ja koolide direktoritele ning õppejuhtidele. Programmi peaeesmärk on juhtide enesetõhususe muutmine. Esimesel kohtumisel jagab oma juhikogemust Tallinna Endla lasteaia direktor Grüüne Ott ning haridus- ja teadusministeeriumi peaspetsialist Kadi Hajetski tutvustab juhtide 360-kraadist hindamismudelit.

Viljandi valla abivallavanem Irma Väre ütles pressiteate vahendusel, et iga edukas haridusasutuse pidaja peaks oma allasutuse juhte koolitama ning arendama ühtsetel alustel.

«Iga kooli ja lasteaia direktor on oma kollektiivis see, kelle poole vaadatakse, kellest juhindutakse ning kes kujundab üldise töö- ja õpikeskkonna,» lausus ta. «Viljandi valla seisukohalt ongi kõige tähtsam, et meie valla haridusasutuste juhid oleksid võrdselt võimekad ja motiveeritud oma tähtsat ja rasket tööd tegema.»