Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja Tagne Tähe nentis pressiteate vahendusel, et kaubanduskeskused on palju enamat kui ostukeskkond: seal käiakse kinos, söömas ja veedetakse vaba aega.

«Aastas külastab kaubanduskeskusi ja poode sadu tuhandeid inimesi. Seetõttu on ülimalt oluline, et keskuste tuleohutusnõuded oleksid täidetud ning juhul kui õnnetus peaks juhtuma, pääseksid inimesed hoonest kiiresti ja ohutult välja,» kõneles ta.

Varasematel kontrollidel on puudusi ilmnenud enamasti evakuatsioonis ning seda just pühade eel, kui kaupa kiputakse evakuatsiooniteedel hoiustama. Muret teeb ka see, et kaubanduskeskustes tehakse väga sagedasti ümberkorraldusi ja mõnigi kord kiputakse unustama, et kui poe planeeringut muudetakse, tuleb ka tuleohutuspaigaldiste lahendused üle vaadata. Muu hulgas tuleb jälgida, et tulekustuti ei jääks uue riiuli taha peitu või laes olev signalisatsiooniandur vaheseina varju.