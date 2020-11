Viimastel kuudel laekunud uudised, mille järgi Euroopa Liidu 1,8 triljoni euroni küündiv seitsmeaastane eelarve ja taastepake on nii liikmesriikide kui Euroopa Parlamendi heakskiidu saanud, tundusidki liiga head. Oli ju teada, et selle kujuteldamatu rahapataka juurde on pandud klausel, mis ähvardab õigusriigi põhimõtteid rikkuvaid maid toetuse peatamisega, ning Ungari ja Poola on sellele kindlalt vastu, sest kardavad neid sanktsioone endale rakendatavat. Esmaspäeval selguski, et hoolimata varasemast näilise kokkuleppe saavutamisest on Ungari ja Poola asunud taasterahastut ja eelarvet blokeerima.