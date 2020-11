Äsjase Mulgi vallavolikogu otsusega vabastati Perearst Ladva osaühing järgmiseks viieks aastaks üüri ja kommunaalkulude tasumisest Karksi-Nuia tervisekeskuses. Mulgi vallavanem Imre Jugomäe ütles, et toetusmeetmega saadi rahastust Abja-Paluoja tervisekeskuse ehitamiseks ning selle teise tegevuskoha Karksi-Nuia perearstikeskuse renoveerimiseks. Toetusraha saamisel oli klausel, et üks perearst peab tulevikus hakkama tööle kahes kohas. Varem loodeti, et seda hakkab tegema uus perearst, keda terviseameti konkursiga otsiti, aga konkurss kukkus septembris juba kolmandat korda läbi. Arsti otsingud jätkuvad.