Kõik need kolm võistkonda kogusid kuuest mängust viis võitu ning omavahelistes kohtumistes said kõik ühe võidu ja ühe kaotuse. Nii et järjestuse määras geimide võrdlus: Rae Spordikool / Jüri I 3:2, Rae Spordikool / Peetri 3:3, Viljandi 2:3.