«Väga hambutu esinemine meie poolt. Kui me suudaks selle mängupildi, mis me karikamängus TalTechi vastu näitasime, üle kanda esiliiga mängudesse, oleks seis vastupidine. Ka seni võidetud mängudes pole sellist mängupilti suutnud näidata. Aga ma ei dramatiseeriks neid kahte kaotust üle, me veel otsime oma mängu,» võttis peatreener Tauno Lipp kahe kaotusega päädinud nädalavahetuse kokku.