Viljandi haiglasse saab sisse vaid ühekordse kirurgilise maskiga

Viljandi haigla teatas esmaspäeval oma sotsiaalmeedia leheküljel, et sellest nädalast alates ei pääse enam haiglasse korduvkasutatava maskiga, kuid haigla tagab kõigile sisenejatele kirurgilised maskid.

"Haigla palub arvestada sellega, et vastuvõtule, uuringutele või analüüse andma tulles on kohustus kanda kirurgilist maski," seisab teates. "Kuna me ei saa kontrollida korduvkasutatavate maskide kvaliteeti, siis nendega kontrollpunktist kaugemale ei pääse. Jääme negatiivseks!"