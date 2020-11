Läinud reedel kuulutasid Sakala, Viljandimaa arenduskeskus ja omavalitsuste liit välja maakonna parimad ettevõtjad. Ehkki ühelt poolt on ettevõtluskonkurss tõepoolest võistlus, millel firmasid kaalutakse ja analüüsitakse, on see teisalt kummardus kõigile ettevõtetele, kes annavad oma panuse majandusse ja seega meie ühisesse käekäiku. Palgatöö ei pruugi olla küll nii tasuv kui ettevõtja elu, kuid on samas märksa riskitum, ning kõik, kes omal käel leiba teenivad või isegi tööandja rolli asuvad, väärivad julguse, pealehakkamise ja pingutuse eest siiraid tänusõnu.