Viljandis pannakse apteegid kinni tööpäevadel hiljemalt kella seitsmest ja nädalavahetusel veelgi varem. Riigipühadel pole need üldse avatud. Nii toobki valveapteegi puudumine kaasa rohkem pöördumisi niigi koormatud EMO-sse. Vahel minnakse sinna ka lihtsalt rohu järele. Samas hädavajadus võib tekkida igaühel ja igal ajal. Usun, et kõigile meist on inimlikult mõistetav, et mõne rohu varuks ostmine vahel lihtsalt ununeb.