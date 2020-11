Muutunud maailma valus ja tervendav puudutus

Valitsus oli samal päeval avalikustanud uued koroonaviiruse leviku piiramise meetmed. Olin kuulnud, et nagu paljudes muudes asutustes on ka Postimehes enamik inimesi kodukontoris. President oli pärast Viljandimaal käiku eneseisolatsiooni jäänud. Hinge hakkas pugema hirm, et kõige hullem võib juhtuda ka siin, Viljandis. Kontserdi korraldaja Aivar Trallmann ütles aga, et Soome-Taani duo tuur sai ju aasta aega tagasi kokku lepitud, mis siin ikka viimasel hetkel taganeda ...